Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
73.00
79.00
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.38
–0.27 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30% 

ТАСС 6 мая 2020
Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
"Если говорить об апреле, апрельские показатели по уплате налогов упали на 30%. Естественно, наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых. При этом если обратите внимание на НДФЛ, то он упал на 14%", — сказал Егоров на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы у президента РФ Владимира Путина.
Егоров добавил, что на розничном рынке, где введено наибольшее количество ограничений, не работает более 36% компаний, их выручка просела на 25%.
ТАСС: последние новости
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции в отношении россиян Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции в отношении россиян Росстат сообщил о росте цен на лимоны в апреле в 2,5 раза Росстат сообщил о росте цен на лимоны в апреле в 2,5 раза Эксперты ВЭО России назвали пути выхода из кризиса Эксперты ВЭО России назвали пути выхода из кризиса
Экономика , Видео , Даниил Егоров , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четыре страны и ЕС ужесточили меры против россиян
Четыре страны и ЕС ужесточили меры против россиян
Цена нефти Brent поднялась выше $30
Цена нефти Brent поднялась выше $30
В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году
В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Brent радует ростом: Цена нефти значительно поднялась
Brent радует ростом: Цена нефти значительно поднялась
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение