Даниил Егоров. Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы

"Если говорить об апреле, апрельские показатели по уплате налогов упали на 30%. Естественно, наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых. При этом если обратите внимание на НДФЛ, то он упал на 14%", — сказал Егоров на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы у президента РФ Владимира Путина.

Егоров добавил, что на розничном рынке, где введено наибольшее количество ограничений, не работает более 36% компаний, их выручка просела на 25%.