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В Китае обнаружили крупное месторождение природного газа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 6 мая 2020
«Важное открытие»: Китай может обойтись без газа РФ
Фото: Reuters
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань.
«Важное открытие. Потенциальные запасы природного газа в этом поселке округа Суйнин могут превышать 1 трлн кубических метров», — передает РИА «Новости» сообщение правительства городского округа Суйнин.
Уточняется, что обнаруженное в понедельник богатое месторождение газа находится в центральной части Сычуаньской впадины, являющейся основным газодобывающим районом в Китае. Добычу здесь осуществляет «дочка» корпорации CNPC — PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company.
Кроме того, власти города сообщили, что в тот же день объем добычи газа из скважины «Пэнтань-1» глубиной 6376 метров, расположенной в поселке Тяньбао уезда Даин городского округа Суйнин, достиг 1,22 млн кубических метров. Это стало важным достижением компании в области геологоразведочных работ.
Напомним, в России добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу «Сила Сибири» продолжаются в полном объеме.
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Экономика , РИА Новости
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