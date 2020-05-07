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ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца 

BFM.RU 17 часов назад
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца
Фото: РИА Новости
Российский ВВП может снизиться на 1,5— 2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. В квартальном выражении потери экономики могут составить от 4,5% до 6%. Об это говорится в апрельском докладе регулятора о кредитно-денежной политике.
По оценка Банка России, постепенное снятие введенных ограничений и последствия остановки предприятий для производственных цепочек, вероятнее всего, усилят этот эффект. При этом меры властей РФ по борьбе с последствиями самоизоляции ускорят процесс восстановления экономики и компенсируют часть потерь для граждан и бизнеса, считает регулятор.
По расчетам ЦБ, во втором квартале этого большую часть ограничений из-за коронавируса постепенно отменят или смягчат. Тогда в третьем-четвертом кварталах можно ожидать восстановления экономической активности.
По итогам 2020 года российский ВВП снизится на 4-6%, считает регулятор. При этом большой вклад внесет снижение экспорта, которое может составить от 10 до 15%. В 2021 году рост российской экономики составит 3 -5%, а в 2022 — 1,5— 3,5%, ожидает регулятор.
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Экономика , Центральный банк России
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