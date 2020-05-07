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Нефть начали бесцельно возить по океану 

Lenta.ru 11 часов назад
Нефть начали бесцельно возить по океану
Фото: Reuters
Переполненность нефтяных хранилищ привела к тому, что продавцы сырья начали выбирать для своих танкеров максимально длинный маршрут, пишет Bloomberg.
Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки. Такой маршрут выглядит бесцельным с любой точки зрения, кроме как стремления максимально затормозить поставки.
В прошлую субботу первый супертанкер, New Vigorous, с двумя миллионами баррелей саудовской нефти прибыл во Францию. Еще как минимум два судна такого же класса, New Harmony и New Pioneer, выбрали тот же маршрут.
В противоположном направлении, но тоже мимо африканского побережья Атлантического океана, следует супертанкер Trident Liberty с грузом курдской нефти, вероятно, предназначенным для Китая. Кроме того, в апреле танкер Psara I доставил норвежскую нефть не на восточное, а на западное побережье США, чего не случалось 11 лет.
Эксперты отмечают, что раньше танкеры ускорялись с грузом, но передвигались медленнее, когда были пустыми. Это позволяло экономить на топливе. В настоящее время наблюдается обратная картина. Также отмечается, что обрушение стоимости топлива могло сделать путь через Африку выгоднее, чем через Суэцкий канал, за проход через который надо платить.
Ранее сообщалось, что желание использовать танкеры в качестве мест для хранения нефти привело к массовым скоплениям судов, в том числе у побережья Калифорнии и в Сингапурском проливе. Также вырос спрос не только на супертанкеры, которые почти все зафрахтованы, но и на более мелкие суда.
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