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Белоруссия намерена закупать американскую нефть 

Алиса Селезнёва 9 часов назад
По словам первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого, Белоруссия рассчитывает на долгосрочные контракты по поставкам нефти, в том числе из США. Об этом пишет «БЕЛТА».
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за налогового маневра в России Минск недополучил прибыль и потребовал диверсифицировать поставки нефти.
По словам Крутого, тема альтернативных поставщиков нефти активно прорабатывается.
«Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок», — подчеркнул он.
Он также отметил, что поставки американской нефти возможны через Польшу. Однако контактировать на уровне ведомств сейчас сложно из-за пандемии коронавируса.
«Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно», — пояснил Дмитрий Крутой.
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Экономика , Видео , Александр Лукашенко
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