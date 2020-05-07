По словам первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого, Белоруссия рассчитывает на долгосрочные контракты по поставкам нефти, в том числе из США. Об этом пишет «БЕЛТА».

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за налогового маневра в России Минск недополучил прибыль и потребовал диверсифицировать поставки нефти.

По словам Крутого, тема альтернативных поставщиков нефти активно прорабатывается.

«Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок», — подчеркнул он.

Он также отметил, что поставки американской нефти возможны через Польшу. Однако контактировать на уровне ведомств сейчас сложно из-за пандемии коронавируса.