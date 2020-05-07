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Путин обсудил с Мишустиным и Силуановым меры по развитию экономики 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 10 часов назад
Путин обсудил с Мишустиным меры по развитию экономики
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин сообщил, что утром в четверг обсудил с главой правительства Михаилом Мишустиным и министром финансов Антоном Силуановым ближайшие шаги по развитию экономики, включая транспортную сферу.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Также в четверг Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом. Он также поручил переориентировать занимавшийся международными перевозками транспорт на внутренний рынок.
Кроме того, президент попросил сотрудников федеральных ведомств «не перегибать палку с профилактическими мерами» и не давить на бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями.
В среду Путину представили план по снятию ограничений, наложенных в связи с коронавирусом. Также сообщалось, что проект плана восстановления российской экономики содержит меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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