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Четыре страны присоединились к санкциям против России 

Павел Тиунов и ещё 2 3 часа назад
Четыре страны и ЕС ужесточили меры против россиян
Фото: РИА Новости
Четыре страны поддержали решение Евросоюза о продлении персональных санкций для граждан России на полгода, сообщает ТАСС. Речь идет о Черногории, Албании, Норвегии и Украине.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что сегодня Черногория и Албания официально зарегистрированы как кандидаты на вступление в объединение, а Норвегия является непосредственно участником Европейской экономической зоны. По его словам, решение представителей сразу четырех стран к продлению санкций против России придаст решению окрас «соответствия национальной политики». Боррель отметил, что руководство ЕС приветствует действия коллег.
Он добавил, что вышеуказанные страны плюс Молдавия решили также присоединиться к пролонгации санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и девяти его помощников. Ограничения будут действовать еще год.
Индивидуальные санкции против граждан РФ, как сообщал «Рамблер», были продлены Евросоюзом 13 марта. В список на сегодняшний день входит 175 россиян, а также 44 компании.
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
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Экономика , Виктор Янукович , Жозеп Боррель , ЕС , ИТАР-ТАСС
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