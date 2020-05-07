Четыре страны и ЕС ужесточили меры против россиян

Четыре страны поддержали решение Евросоюза о продлении персональных санкций для граждан России на полгода, сообщает ТАСС . Речь идет о Черногории, Албании, Норвегии и Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что сегодня Черногория и Албания официально зарегистрированы как кандидаты на вступление в объединение, а Норвегия является непосредственно участником Европейской экономической зоны. По его словам, решение представителей сразу четырех стран к продлению санкций против России придаст решению окрас «соответствия национальной политики». Боррель отметил, что руководство ЕС приветствует действия коллег.

Он добавил, что вышеуказанные страны плюс Молдавия решили также присоединиться к пролонгации санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и девяти его помощников. Ограничения будут действовать еще год.

Индивидуальные санкции против граждан РФ, как сообщал «Рамблер», были продлены Евросоюзом 13 марта. В список на сегодняшний день входит 175 россиян, а также 44 компании.