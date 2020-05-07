Росстат рассказал об инфляции в России 

Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1 процента по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Росстат.

По оценке, годовая инфляция в марте составила 2,5 процента, в феврале — 2,3 процента, в январе — 2,4 процента.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7 процента по сравнению с мартом 2020 года. Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,4 процента.

Росстат заметил рост цен на плодоовощную продукцию. Так, в ведомстве подсчитали, что лимоны подорожали в 2,5 раза, лук репчатый — на половину, чеснок — на четверть. Также отмечается рост цен на капусту, морковь, картофель и свеклу при одновременном удешевлении огурцов и помидоров.