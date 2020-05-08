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ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов 

Российская Газета и ещё 13 55 минут назад
В подорожании лимонов заподозрили сговор
Фото: iStock
Отчасти рост цен на лимоны был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, признают в ФАС.
"Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами", — добавляют в ведомстве.
В связи с этим ФАС России были даны поручения территориальным подразделениям о проведении проверок для выявления картельных соглашений на рынке лимонов. Также ведомством проведена профилактическая работа — совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. В ФАС ожидают снижения цен на этот цитрус в первой половине мая.
"При выявлении признаков ценовых сговоров мы проводим внеплановые проверки как оптовых поставщиков, так и производителей. И если картели на этих рынках будут доказаны, виновных ждет административный штраф в размере до 15% от годовой выручки, а руководителям грозит уголовная ответственность", — предупреждает начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Андрей Тенишев , ФАС
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