В подорожании лимонов заподозрили сговор

Отчасти рост цен на лимоны был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, признают в ФАС

"Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами", — добавляют в ведомстве.

В связи с этим ФАС России были даны поручения территориальным подразделениям о проведении проверок для выявления картельных соглашений на рынке лимонов. Также ведомством проведена профилактическая работа — совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. В ФАС ожидают снижения цен на этот цитрус в первой половине мая.