Европе предрекли раскол

Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.

"К сожалению, это стало бы доказательством того, что единство и согласованность среди стран Европейского союза в вопросах внешней политики настолько же хрупкое, как и несколько лет назад", — сказал он.

По мнению эксперта, завершение строительства — дело по сути решенное, однако, считает Зайончковский, США и странам ЕС, которые настроены против, следует оказывать дипломатическое и политическое давление на ФРГ.

Он подчеркнул, что Берлин не меняет позитивной оценки газопровода и уже два года заявляет, что проект не политический, а сугубо экономический. По мнению Зайончковского, власти Германии не отказываются от своих слов только потому, что это бы стало "символическим проигрышем федерального правительства Ангелы Меркель".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода, общей мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Согласно проекту, трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и ряд стран ЕС.

США в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.