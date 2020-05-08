Раскрыты траты России на зарплаты ДНР и ЛНР

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Россия ежегодно увеличивает долю в финансировании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Только на зарплаты их госслужащим выделяется $1,3 млрд

Об этом заявил украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников , сообщает DonPress.

На 62-63% бюджеты двух субъектов финансирует Российская Федерация, потому что они своими налогами и сборами собирают 37-38%, и каждый год эта цифра уменьшается. Раньше у них было 40%. Они получают свои зарплаты из бюджета РФ. 1 млрд 300 млн долларов по разным данным — это лишь финансирование зарплат, — указал чиновник.