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Чем рубль лучше других сырьевых валют 

Российская Газета и ещё 7 3 часа назад
Чем рубль лучше других сырьевых валют
Фото: ТАСС
Российская валюта в пятницу воспользовалась слабостью доллара на внешнем рынке и стабильностью цен на нефть, чтобы продолжить укрепление.
Рубль позитивно отреагировал на сообщение российского Минфина о покупках валюты в рамках бюджетного правила в мае, хотя результат в целом совпал с ожиданиями рынка, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. Ведомство с 13 мая по 4 июня будет продавать валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем продаж составит 11,4 млрд рублей. С 7 апреля по 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, что соответствует ежедневным продажам в размере 3,5 млрд рублей.
Главными конкурентами рубля в сегменте развивающихся рынков являются мексиканское песо, южноафриканский ранд, бразильский реал и турецкая лира, говорит Шульгин. При этом разброс показателей вмененной одномесячной волатильности курсов этих валют к доллару сузился до 7 процентных пунктов: 25,5% у бразильского реала (максимум в группе) и 18,1% у рубля (минимум в группе), констатирует аналитик.
Однако, весьма вероятно, что сырьевые валюты в ближайшей перспективе имеют потенциал роста при поддержке позитивной динамики цен на нефть и металлы, считает Шульгин. "Мы конструктивно смотрим на длинную позицию по бразильскому реалу против турецкой лиры и длинную позицию по рублю против турецкой валюты. Ожидаем, что Россия имеет преимущество, поскольку быстрее других стран может вернуть себе привлекательность carry trade за счет более быстрых темпов снижения вмененной волатильности", — говорит он.
В то же время в случае снижения объемов продажи валюты на следующей неделе в рубль может вернуться умеренная волатильность, допускает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, курс рубля в понедельник будет формироваться в диапазоне 72,7-75 рублей за доллар.
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Комментарии 6
Экономика , Рынки , Антон Покатович , Открытие Брокер , Минфин , Евро , Доллар
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