Чем рубль лучше других сырьевых валют 

Российская валюта в пятницу воспользовалась слабостью доллара на внешнем рынке и стабильностью цен на нефть, чтобы продолжить укрепление.

Рубль позитивно отреагировал на сообщение российского Минфина о покупках валюты в рамках бюджетного правила в мае, хотя результат в целом совпал с ожиданиями рынка, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. Ведомство с 13 мая по 4 июня будет продавать валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем продаж составит 11,4 млрд рублей. С 7 апреля по 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, что соответствует ежедневным продажам в размере 3,5 млрд рублей.

Главными конкурентами рубля в сегменте развивающихся рынков являются мексиканское песо, южноафриканский ранд, бразильский реал и турецкая лира, говорит Шульгин. При этом разброс показателей вмененной одномесячной волатильности курсов этих валют к доллару сузился до 7 процентных пунктов: 25,5% у бразильского реала (максимум в группе) и 18,1% у рубля (минимум в группе), констатирует аналитик.

Однако, весьма вероятно, что сырьевые валюты в ближайшей перспективе имеют потенциал роста при поддержке позитивной динамики цен на нефть и металлы, считает Шульгин. "Мы конструктивно смотрим на длинную позицию по бразильскому реалу против турецкой лиры и длинную позицию по рублю против турецкой валюты. Ожидаем, что Россия имеет преимущество, поскольку быстрее других стран может вернуть себе привлекательность carry trade за счет более быстрых темпов снижения вмененной волатильности", — говорит он.