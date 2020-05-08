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США и Китай передумали ссориться 

Lenta.ru 1 час назад
США и Китай передумали ссориться
Фото: Reuters
США и Китай передумали ссориться и продолжили переговоры об окончательном перемирии в торговой войне, пишет CNBC. Ранее всеобъемлющая сделка была под угрозой из-за пандемии коронавируса и вызванного ею глобального кризиса.
По данным издания, высокопоставленные чиновники обеих стран созвонились 7 мая и обсудили вопросы исполнения «первой фазы» торговой сделки, заключенной в январе. Со стороны США в переговорах участвовали министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, со стороны Китая — вице-премьер Лю Хэ.
Отмечается, что поводом для переговоров послужила обеспокоенность инвесторов по всему миру относительно напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. В последнее время власти США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно обвиняли Китай в искусственном создании коронавируса и в сокрытии важной информации о нем, что якобы и привело к распространению инфекции во многих странах.
Также экономисты беспокоились, что достигнутое в январе соглашение, которое должно стать первым шагом на пути к заключению всеобъемлющего перемирия в торговой войне, так и не будет выполняться в полной мере. По его условиям, Китай обязуется закупать дополнительные объемы американских товаров (в первую очередь сельскохозяйственных), чтобы сократить дефицит двустороннего торгового баланса США с Китаем.
Однако из-за снижения экономической активности по всему миру китайские предприятия перестали нуждаться в прежнем количестве товаров, из-за чего возник риск неисполнения взятых в январе обязательств. Нынешние переговоры должны продемонстрировать, что соглашение по-прежнему в силе.
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Комментарии 2
Экономика , Стивен Мнучин , Дональд Трамп
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