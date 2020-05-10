Ограничения на экспорт дезинфекторов смягчили 

Дезинфекторы разрешено экспортировать только при наличии подтверждения уполномоченного органа страны-члена ЕАЭС. Полностью запрет снят для экспорта некоторых видов текстильных материалов: прописанных, покрытых или дублированных поливинилхлоридом.

Ранее вывоз такой продукции был полностью запрещён. Продолжает действовать запрет на вывоз за пределы ЕАЭС ваты, марли, бинтов, медицинских масок, респираторов и перчаток, защитных очков и костюмов.

Ограничения на вывоз медицинских изделий из Евразийского экономического союза применяются с 5 апреля и продлятся до 30 сентября. Они были введены для стабилизации ситуации в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекцией и нехваткой средств защиты. Напомним, в состав ЕАЭС входит Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Решение смягчить ограничения принято с учётом того, что промышленность государств-членов Союза уже нарастила производство необходимых средств защиты, пояснял ранее министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев . Это позволило не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам вовне, уточнил он.