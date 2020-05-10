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Ограничения на экспорт дезинфекторов смягчили 

Парламентская газета и ещё 1 2 часа назад
Ограничения на экспорт дезинфекторов смягчили
Фото: АГН МОСКВА
Дезинфицирующие средства и текстильные материалы для производства медицинских масок разрешено вывозить за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие решения Евразийской экономической комиссии вступают в силу 10 мая.
Дезинфекторы разрешено экспортировать только при наличии подтверждения уполномоченного органа страны-члена ЕАЭС. Полностью запрет снят для экспорта некоторых видов текстильных материалов: прописанных, покрытых или дублированных поливинилхлоридом.
Ранее вывоз такой продукции был полностью запрещён. Продолжает действовать запрет на вывоз за пределы ЕАЭС ваты, марли, бинтов, медицинских масок, респираторов и перчаток, защитных очков и костюмов.
Ограничения на вывоз медицинских изделий из Евразийского экономического союза применяются с 5 апреля и продлятся до 30 сентября. Они были введены для стабилизации ситуации в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекцией и нехваткой средств защиты. Напомним, в состав ЕАЭС входит Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
Решение смягчить ограничения принято с учётом того, что промышленность государств-членов Союза уже нарастила производство необходимых средств защиты, пояснял ранее министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев. Это позволило не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам вовне, уточнил он.
«Тем самым мы придерживаемся международного принципа открытости торговли и содействуем борьбе с коронавирусом в мире. Решение по смягчению ограничений по экспорту таких товаров первое, но не последнее», — отметил Слепнев.
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Комментарии
Экономика , ЕАЭС , Андрей Слепнев , Евразийская экономическая комиссия
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