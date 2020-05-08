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В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью 

Артём Кульша 28 минут назад
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью
Фото: Reuters
Число буровых установок для добычи нефти и газа может сократиться в США на этой неделе до минимума за всю историю наблюдений. Об этом сообщает агентство Reuters.
Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, как сообщал «Рамблер», с 1940 года отслеживает количество буровых установок в Соединенных Штатах. В мае 2016-го она зафиксировала рекордно низкое значение — 404. На прошлой неделе Baker Hughes насчитала в США 408 буровых установок. На этой, согласно прогнозу компании, их количество снизится до рекордно низкого уровня.
В Baker Hughes считают, что сокращение числа буровых установок в Соединенных Штатах вызвано тем, что добывающие компании сокращают объемы производства в связи с падением спроса на топливо, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Нефть марок «Брент» (Brent) и WTI подорожала с начала недели на 13% и 21% соответственно на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также, по мнению экспертов, сигналов о постепенном восстановлении спроса. В банке Goldman Sachs считают, что уже в начале июня он способен превысить предложение.
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