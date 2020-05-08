Набиуллина объяснила растущую инфляцию

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В российской экономике всё ещё продолжают действовать проинфляционные факторы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Данные об инфляции и инфляционных ожиданий подтверждают наши предположения: на инфляцию всё ещё продолжают воздействовать разовые проинфляционные факторы, в результате чего годовая инфляция ускорилась с 2,5% в марте до 3,1% в апреле», — заявила Набиуллина.

Но недельные данные дают всё больше сигналов, что действие этих факторов начинает угасать.