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Набиуллина объяснила растущую инфляцию на фоне кризиса 

ИА Regnum и ещё 1 34 минуты назад
Набиуллина объяснила растущую инфляцию
Фото: ТАСС
В российской экономике всё ещё продолжают действовать проинфляционные факторы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Данные об инфляции и инфляционных ожиданий подтверждают наши предположения: на инфляцию всё ещё продолжают воздействовать разовые проинфляционные факторы, в результате чего годовая инфляция ускорилась с 2,5% в марте до 3,1% в апреле», — заявила Набиуллина.
Но недельные данные дают всё больше сигналов, что действие этих факторов начинает угасать.
«Рост цен на неделе 21−27 апреля составил 0,15%. Это минимальное значение с середины марта, хотя по-прежнему выше траектории, соответствующей нашей цели 4%», — подчеркнула она.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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