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Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 п.п. на заседании в июне 

Прайм и ещё 3 22 минуты назад
Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки ЦБ
Фото: РИА Новости
Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть, на 1 процентный пункт, на следующем заседании в июне, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается нашего шага по ключевой ставке. Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив (в июне — ред.)", — сказала она в ходе онлайн-пресс-конференции.
"И принимая решение, мы как всегда будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики и инфляции, и в том числе будем учитывать и оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов… выданы или получены по фиксированным ставкам. Будем все это оценивать и принимать решение", — добавила она.
Траектория ключевой ставки ЦБ РФ будет определяться так, чтобы инфляция находилась вблизи 4%, заявила также Набиуллина.
"Мы можем наблюдать по примеру разных стран, что ключевая ставка может находиться ниже инфляции, обычно это происходит в странах, где инфляция ниже таргета, и у этих стран ключевая ставка может быть близка к нулю и даже в отрицательной зоне для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету уже снизу. Но мы будем принимать решения исходя из действий, факторов в нашей стране, и наша ключевая ставка и траектория ключевой ставки будет определяться с учетом того, чтобы инфляция находилась вблизи 4%", — сказала она.
Банк России на заседании в конце апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. Данный шаг регулятора означает выход на стимулирующую денежно-кредитную политику, что должно поддержать российскую экономику в условиях коронавируса.
По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в годовом выражении ускорилась до 3,1% с мартовских 2,5%.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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