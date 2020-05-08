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ЕК увидела угрозу «подрыва» еврозоны 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Раскрыта угроза «подрыва» еврозоны
Фото: Reuters
Спад экономики и затем неполное неравномерное восстановление в различных странах на фоне пандемии коронавируса может подорвать еврозону, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
«Глубокая и неравномерная рецессия, за которой следует неполное и также неравномерное восстановление, несет в себе реальный риск ухудшения различий [между странами в ЕС], что может подорвать единый рынок и еврозону», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Джентилони заявил, что европейский союз из-за пандемии коронавируса «вступил в глубочайшую рецессию в своей истории».
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Экономика , Паоло Джентилони , ЕС , ИТАР-ТАСС
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