Названы сроки восстановления рубля

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов заявил в эфире НСН, что прогнозы экспертов о восстановлении рубля нынешним летом больше похожи на рассказы о чудесах.

Российской валюте предрекли возвращение к докризисным показателям уже в июне текущего года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова. Среди позитивных факторов и предпосылок к этому называются вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, постепенный перезапуск ряда мировых экономик, а также стремящаяся поддержать рынок энергоносителей в депрессивном состоянии Саудовская Аравия, что способствует росту цен на нефть.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в интервью НСН назвал подобный сценарий возможным, но маловероятным. По его мнению, рубль вернется к докризисным показателям не раньше весны 2021 года.

«Я считаю, что такое быстрое возвращение рубля к докризисным уровням — это возможный вариант развития событий, но на данный конкретный период времени этот вариант именно возможный, не более. Потому что сохраняется огромное количество неизвестных в мировой и глобальной экономике, российской в том числе. Неизвестно, с какой все-таки скоростью мы будем выходить из режима самоизоляции, как быстро будут перезапускаться мировые экономики, потому что большинство общемировых прогнозов пока сводятся к тому, что в 2020 году мировая экономика покажет отрицательные значения. Соответственно, бурного роста, именно быстрого восстановления увидеть не получиться. Поэтому это действительно возможный вариант, но крайне положительный, крайне позитивный, что-то из разряда экономического чуда. Он возможен, но пока что маловероятен. Я думаю, что наш рубль все-таки будет постепенно восстанавливать свои значения, и, возможно, ближе к концу года, даже к весне следующего года, примерно приблизится к тем уровням, которые мы видели до кризиса. И это при условиях, если не будет новых шоков экономического кризиса, потрясений и торговых войн, будет спокойно восстанавливаться нефть, мировая и российская экономики», — отмечает он.