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Финансист назвал сроки и условия возвращения рубля к докризисным показателям 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 3 часа назад
Названы сроки восстановления рубля
Фото: РИА Новости
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов заявил в эфире НСН, что прогнозы экспертов о восстановлении рубля нынешним летом больше похожи на рассказы о чудесах.
Российской валюте предрекли возвращение к докризисным показателям уже в июне текущего года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова. Среди позитивных факторов и предпосылок к этому называются вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, постепенный перезапуск ряда мировых экономик, а также стремящаяся поддержать рынок энергоносителей в депрессивном состоянии Саудовская Аравия, что способствует росту цен на нефть.
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в интервью НСН назвал подобный сценарий возможным, но маловероятным. По его мнению, рубль вернется к докризисным показателям не раньше весны 2021 года.
«Я считаю, что такое быстрое возвращение рубля к докризисным уровням — это возможный вариант развития событий, но на данный конкретный период времени этот вариант именно возможный, не более. Потому что сохраняется огромное количество неизвестных в мировой и глобальной экономике, российской в том числе. Неизвестно, с какой все-таки скоростью мы будем выходить из режима самоизоляции, как быстро будут перезапускаться мировые экономики, потому что большинство общемировых прогнозов пока сводятся к тому, что в 2020 году мировая экономика покажет отрицательные значения. Соответственно, бурного роста, именно быстрого восстановления увидеть не получиться. Поэтому это действительно возможный вариант, но крайне положительный, крайне позитивный, что-то из разряда экономического чуда. Он возможен, но пока что маловероятен. Я думаю, что наш рубль все-таки будет постепенно восстанавливать свои значения, и, возможно, ближе к концу года, даже к весне следующего года, примерно приблизится к тем уровням, которые мы видели до кризиса. И это при условиях, если не будет новых шоков экономического кризиса, потрясений и торговых войн, будет спокойно восстанавливаться нефть, мировая и российская экономики», — отмечает он.
Ранее врио председателя правительства Андрей Белоусов заявил о вступлении России в сложный период экономической жизни. С данным заявление Белоусов выступил на совещании с президентом Путиным, посвященном обсуждению мер поддержки экономики и социальной сферы. Еврокомиссия ранее передавала, что экономика РФ пострадает в два раза сильнее, чем после введения санкций в 2015 году. Объем ВВП России может снизиться на 5%. Глава Минфина Антон Силуанов предположил, что российская казна может потерять 4 трлн рублей.
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Экономика , Рынки , Антон Силуанов , Андрей Белоусов , Антон Шабанов , Еврокомиссия , Минфин
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