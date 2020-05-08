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Оценены потери России от дешевой нефти 

Lenta.ru и ещё 2 34 минуты назад
Оценены потери России от дешевой нефти
Фото: ТАСС
Министерство финансов России дало оценку недополученных газовых доходов в апреле и прогноз на май. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Из-за дешевой нефти в апреле бюджет недосчитался 3 миллиардов рублей, а мае разница между ожидаемым и реальным уровнем дохода составит 190,1 миллиарда рублей.
Чтобы покрыть эту разницу, ведомство направит на продажу иностранной валюты на сумму 193,1 миллиарда рублей в период с 13 мая по 4 июня. Это значит, что каждый день будет продаваться валюты на 11,4 миллиарда рублей.
Цена на нефть начала падать на фоне эпидемии коронавируса и резкого снижения спроса по всему миру. После провала сделки ОПЕК+ в начале марта стоимость сырья обрушилась до многолетних минимумов.
Стороны смогли договориться об ограничении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки только 12 апреля. Сделка вступила в силу 1 мая, но к этому моменту главной проблемой стало переполнение хранилищ сырья по всему миру.
Потери в доходах обусловлены не только снижением цен, но и рекордными скидками, которые предложила клиентам в Европе Саудовская Аравия. В частности, из-за них Польша в апреле не забрала ни одного барреля российской нефти с поставкой по морю, вместо этого были закуплены рекордные 560 тысяч тонн саудовского сорта Arab Light.
В настоящее время цена отсечения, после которой доходы от продажи нефти идут в российский бюджет, установлена на уровне 44 доллара за баррель. Стоимость эталонного сорта Brent, от которого считается российская марка Urals, находится на уровне 30 долларов. В связи с этим министр финансов России Антон Силуанов считает, что порог необходимо снижать, чтобы деньги шли в бюджет.
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Экономика , Антон Силуанов , Минфин
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