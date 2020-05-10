Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.79
82.00
79.99
Прогноз
12.05 – 19.05
$
74.85
80.83
Индексы и котировки Brent
30.86
+0.03 Золото
1700.60
+0.00 РТС
1136.34
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.0839
+0.0017
24.04
1.0823
05.05
27.04
13.04

Назван главный фактор для начала торговли в России 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
Назван главный фактор для начала торговли в России
Фото: Национальная Служба Новостей
Вирусолог и бизнесвумен в эфире НСН засомневались в том, что метраж магазинов — главный критерий безопасности для покупателей в период пандемии коронавируса.
Небольшие магазины одежды и обуви при условии соблюдения в них социальной дистанции, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.
Она уточнила, что площадь таких магазинов должна быть не более 400 квадратных метров.
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН заявила, что многие владельцы небольших непродовольственных магазинов не будут их открывать, хотя такая возможность появилась. Причина — экономия ради сохранения бизнеса после отмены всех ограничений, введенных на фоне коронавируса.
«Думаю, что рачительные хозяева непродовольственные магазины, все-таки, не откроют. Потому что одежда не портится, кушать не просит. А если владельцы открывают магазины, им надо будет сразу кормить свой штат — платить зарплату. Сейчас магазины, которые открыты, работают в убыток. Потому что нет второй составляющей — нет основного покупателя. 2/3 народу все-таки находится на самоизоляции», — заявила эксперт.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН напомнил, что потенциальная возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении — числа людей на один квадратный метр.
«Роспотребнадзор — это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими — все будет плохим. Отрыть магазин — плохо. Закрыть — тоже плохо. Но нужно подчиняться требованиям государства. Тем более, что люди уже пользуются общественным транспортом. Поэтому единственная возможность, чтобы уменьшить меры заражения — маска и перчатки. В транспорте это — обязательные вещи», — заявил вирусолог.
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина считает бессмысленным закрытие одних магазинов на фоне работы других для снижения рисков пандемии коронавируса.
«Если бы перед предпринимателем стояла задача обрабатывать все, санировать, он бы все это делал. Работают всякие «Ок`еи». Там есть те же отделы одежды. Там же не происходит столпотворения! Чем они отличаются? Если вы (власть — прим. НСН) хотите, чтобы граждане сидели дома и никуда не дергались, обеспечьте им финансовую стабильность. Хотя бы минимальную. Тогда они не будут думать, как им выбежать из дома, чтобы заработать, а будут выполнять все, что от них требует государство», — считает Янина Гришина.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков рассказал НСН, с чем связан растущий пессимизм российского бизнеса.
«Пессимизм у бизнеса — это естественное состояние сегодня и оно объясняется тем, что очень много непонятного остаётся. А сейчас на многие вопросы ни у кого, объективно, нет ответов. Сроки пандемии и связанных с ней ограничений остаются неизвестны. Пойдёт в рост экономика или будут ещё сдерживающие факторы — тоже неизвестно. И пока все эти вещи висят в воздухе, рассчитывать на то, что все будут хлопать в ладоши и искрить оптимизмом, было бы наивно и глупо. Это объективная реакция, которая существует не только в России, но и во всём мире», — сообщил омбудсмен.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
Национальная Служба Новостей: последние новости
Финансист назвал сроки и условия возвращения рубля к докризисным показателям Финансист назвал сроки и условия возвращения рубля к докризисным показателям Кричевский опроверг прогнозы Дворковича об экономическом кризисе Кричевский опроверг прогнозы Дворковича об экономическом кризисе Названы два сценария роста безработицы в России Названы два сценария роста безработицы в России
Комментарии 1
Экономика , Рынки , Экономика России , Виктор Ермаков , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банк российской оборонки распродал золотые запасы
Банк российской оборонки распродал золотые запасы
Чем рубль лучше других сырьевых валют
Чем рубль лучше других сырьевых валют
Сотни абхазцев незаконно получили российские пенсии
Сотни абхазцев незаконно получили российские пенсии
Бизнес нашел способ избежать массовых увольнений
Бизнес нашел способ избежать массовых увольнений
Рубль может приблизиться к докризисным показателям
Рубль может приблизиться к докризисным показателям
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
00:26
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
Рынки Компании
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
01:10
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение