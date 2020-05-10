Назван главный фактор для начала торговли в России 

Вирусолог и бизнесвумен в эфире НСН засомневались в том, что метраж магазинов — главный критерий безопасности для покупателей в период пандемии коронавируса.

Небольшие магазины одежды и обуви при условии соблюдения в них социальной дистанции, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.

Она уточнила, что площадь таких магазинов должна быть не более 400 квадратных метров.

Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН заявила, что многие владельцы небольших непродовольственных магазинов не будут их открывать, хотя такая возможность появилась. Причина — экономия ради сохранения бизнеса после отмены всех ограничений, введенных на фоне коронавируса.

«Думаю, что рачительные хозяева непродовольственные магазины, все-таки, не откроют. Потому что одежда не портится, кушать не просит. А если владельцы открывают магазины, им надо будет сразу кормить свой штат — платить зарплату. Сейчас магазины, которые открыты, работают в убыток. Потому что нет второй составляющей — нет основного покупателя. 2/3 народу все-таки находится на самоизоляции», — заявила эксперт.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН напомнил, что потенциальная возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении — числа людей на один квадратный метр.

«Роспотребнадзор — это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими — все будет плохим. Отрыть магазин — плохо. Закрыть — тоже плохо. Но нужно подчиняться требованиям государства. Тем более, что люди уже пользуются общественным транспортом. Поэтому единственная возможность, чтобы уменьшить меры заражения — маска и перчатки. В транспорте это — обязательные вещи», — заявил вирусолог.

Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина считает бессмысленным закрытие одних магазинов на фоне работы других для снижения рисков пандемии коронавируса.

«Если бы перед предпринимателем стояла задача обрабатывать все, санировать, он бы все это делал. Работают всякие «Ок`еи». Там есть те же отделы одежды. Там же не происходит столпотворения! Чем они отличаются? Если вы (власть — прим. НСН) хотите, чтобы граждане сидели дома и никуда не дергались, обеспечьте им финансовую стабильность. Хотя бы минимальную. Тогда они не будут думать, как им выбежать из дома, чтобы заработать, а будут выполнять все, что от них требует государство», — считает Янина Гришина.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков рассказал НСН, с чем связан растущий пессимизм российского бизнеса.