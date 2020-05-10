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Forbes: пандемия заставит мир отказаться от глобализации. Россия окажется на обочине 

Ura.Ru 2 часа назад
Миру предрекли отказ от глобализации
Фото: ТАСС
Мировое хозяйство после эпидемии коронавируса будет переформатировано с глобализации в сторону регионализации, считает профессор ВШЭ Игорь Липсиц. При этом он отмечает, что Россия наравне с Африкой окажется за бортом экономических союзов и будет играть по правилам, которые установят другие.
Липсиц предположил, что в ближайшее время произойдут объединения на уже существующих платформах: Евросоюз, и NAFTA (США, Канада, Мексика), и RCEP для стран Юго-Восточной Азии, и Mercosur для стран Латинской Америки. @ [Союзы будут] отказываться от закупок у самых эффективных и самых дешевых поставщиков если они «с другого архипелага», и перейти к закупкам по принципу second best, то есть у лучшего и самого дешевого поставщика «из своих»», — пишет профессор на страницах Forbes. Он считает, что эти шаги приведут к инфляции по всему миру, так как в условиях сворачивания глобализации будут сокращены объемы продаж и, соответственно, объемы производства.
«Для российских компаний такое развитие событий может открыть окошко возможностей, если они сумеют хотя бы прислониться к партнерам из Евросоюза или RCEP, предложив более низкие цены, чем у партнеров с других островов того или иного «торгово-экономического архипелага»», — считает эксперт.
Он также отметил, что экономические процессы, которые сейчас происходят в мире, напоминают развал СССР. Потеря рынков сбыта в виде стран бывшего Советского союза заставило российские предприятия поднимать цены на производимую продукцию.
«Та же история может ждать и фирмы экономически развитых стран мира. Причина в том, что экономические резоны отступают сейчас частично на задний план на фоне пандемических настроений и общего разочарования в последствиях глобализации», — считает Липсиц.
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Комментарии 2
Экономика , ЕС , ВШЭ , Forbes
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