Когда закончится кризис в России и в мире 

Начавшийся из-за пандемии коронавируса кризис можно охарактеризовать как крайне редкое явление планетарного масштаба. Внезапная остановка экономики сравнима с природным катаклизмом, затронувшим всю планету. При этом после введения всеобщих карантинных мер под колоссальное давление попали как предложение, так и спрос.

Экономический кризис характеризуется падением производства, ростом безработицы, снижением курсов сырьевых валют. Эти явления сейчас происходят во всем мире, включая Россию. Аналитики рассказали, сколько может продлиться новый кризис.

Если рассуждать, удержится ли "каркас" макроэкономической стабильности, созданный российскими властями за последние годы, то текущие условия можно называть определенным вызовом (именно такой термин для описания ситуации использовал министр финансов Антон Силуанов в недавнем интервью "Ведомостям" — "РГ") для проверки данной устойчивости, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович . По его мнению, для темпов и качества роста российской экономики, в особенности для совокупного спроса, текущие условия являются полноценным кризисом.

Однако Россия очень хорошо подготовилась к текущему экономическому шоку, есть все ресурсы, чтобы успешно с ним справиться, подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев . Россия накопила существенные золотовалютные резервы и проводила взвешенную макроэкономическую политику с низким госдолгом и его отношением к уровню ВВП.

"Отсюда следует, что наша страна может в это непростое время спокойно наращивать заимствования без угрозы для макроэкономической стабильности. Это отметили и международные рейтинговые агентства, подтвердившие рейтинг России на текущем уровне. При этом рейтинги и прогнозы по рейтингам по многим другим развивающимся странам были ухудшены из-за негативного влияния коронавируса", — говорит Васильев.

Российская экономика и банковская система за последние годы адаптировались к резкому изменению внешних условий. Бюджетное правило снизило зависимость курса рубля от цен на нефть. Существенные золотовалютные резервы, низкий внешний долг, профицит текущего счета и сбалансированный бюджет поддерживают устойчивость финансовой системы России. В этом году ожидается поддержка экономики со стороны наращивания бюджетных расходов и активной стимулирующей монетарной политики, напоминает Васильев.

Выстроенная макроэкономическая стабильность и опыт предыдущих кризисов позволили Банку России реагировать на экономический шок быстро и эффективно. Валютные интервенции ЦБ помогли стабилизировать курс рубля и ослабить инфляционные ожидания. В этот кризис рубль понес наименьшие потери среди других валют развивающихся рынков, несмотря на падение цен на нефть более чем на 60%.

Запас по инфляции, которая остается ниже целевых 4%, позволили ЦБ впервые в кризис снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, и дать сигнал о продолжении активного смягчения денежно-кредитной политики. На этом фоне доходности ОФЗ практически отыграли все мартовские потери и торгуются вблизи своих исторических минимумов. Кроме этого, снижение ключевой ставки позволит понизить ставки по кредитам, в том числе по ипотечным кредитам, и таким образом уменьшить долговую нагрузку заемщиков, указывает Васильев.

После снятия карантинных ограничений экономика начнет постепенно восстанавливаться. Однако полностью компенсировать экономические потери быстро не получится, предупреждает Васильев. Последствия пандемии будут отражаться на жизни людей в течение нескольких лет и, вероятно, приведут к существенной перестройке мировой экономики, считает он.

По оценке Покатовича, если активная фаза вирусного распространения в мире будет завершена в начале лета, то во втором полугодии мировая экономика перейдет к постепенному восстановлению. В то же время российской экономике не удастся избежать спада, который составит минимум 5-6%, а при менее благоприятных сценариях развития событий (наиболее важны фактором в этой плоскости будет конечный уровень эффективности государственной поддержки населения и бизнеса в этом году) может превысить уровни в 7-8%, считает он.

Если во втором полугодии 2020 года мировой экономике удастся встать на траекторию восстановления, то в 2021 году российская экономика может продемонстрировать рост на 3-5%, рассчитывает аналитик. Однако основным вкладом в данные темпы роста, скорее всего, будет эффект "низкой базы" 2020 года. На более устойчивую траекторию роста в 1,5-3% российская экономика, по оценке Покатовича, встанет в 2022 году.