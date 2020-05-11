Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила введение санкций в отношении Германии из-за решения Федерального конституционного суда (ФКС) по Европейскому центробанку . Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, ранее немецкий суд постановил, что действия Европейского центробанка по скупке гособлигаций стран Европы частично не соответствуют основному закону ФРГ. При этом вердикт ФКС противоречит решению Европейского суда, который в 2018 году признал, что скупка облигаций — законна.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что серьезно относится к этому делу и намерена все тщательно проанализировать.

«На основе имеющихся сведений мы изучаем последующие шаги вплоть до процедуры нарушения соглашений [ЕС]», — подчеркнула она, напомнив, что последнее слово всегда «остается за Европейским судом».

ТАСС напомнило, что решение ФКС может усугубить противоречия между государствами-донорами и государствами-получателями денег из бюджета ЕС на фоне проблем в экономике из-за пандемии коронавируса.

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Из-за распространения инфекции и введения странами ряда ограничений, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне предупредил, что «Европа переживет самый сильный экономический шок со времен Великой Депрессии».