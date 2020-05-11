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Кабмин увеличил сумму авансов по госконтрактам 

Парламентская газета 2 часа назад
Кабмин увеличил сумму авансов по госконтрактам
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Предприятия, которые поставляют товары и оказывают услуги для государственных нужд, смогут получить половину стоимость контракта в виде аванса. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 11 мая.
До этого максимальный размер аванса составлял 30 процентов от стоимости контракта.
«Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации», — отмечается на сайте кабмина.
Новые правила распространяются на контракты, которые заключаются в 2020 году. Это касается, в том числе, субсидий регионам на оплату услуг по строительству или реконструкции объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности.
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