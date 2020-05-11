ЦБ запускает печатный станок

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Уже в этом месяце Центробанк намерен ввести в банковскую систему в форме долгосрочных репо до 1,5 тлн рублей. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина , финорганизации смогут занимать деньги у ЦБ под залог ценных бумаг.

Как сообщает Bloomberg, выработанный в Центробанке механизм позволит властям печатать рубли и избежать дополнительных расходов из Фонда национального благосостояния . Источники издания считают, что подход ЦБ позволит «залатать» дыру в бюджете, которая образовалась из-за падения цен на нефть. По их оценкам, госказна потеряла каждый пятый рубль, заложенный в бюджет.

«Тратить средства Фонда национального благосостояния президент очень боится, потому что ФНБ потратил — и ничего больше нет», — предположил бывший замминистра финансов Олег Вьюгин, его слова приводит «Росбалт»

Центробанк планирует взамен на напечатанные деньги принимать от банков в качестве залога госбумаги, купленные на аукционах и рынке.

Ранее в разговоре с URA.RU экономисты предположили, что из-за трудной ситуации на рынке нефти вполне вероятно, что российскую валюту ждет девальвация.