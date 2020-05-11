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Bloomberg: ЦБ запускает печатный станок. Регулятор напечатает 1,5 трлн рублей, избегая растраты ФНБ 

Ura.Ru 35 минут назад
ЦБ запускает печатный станок
Фото: РИА Новости
Уже в этом месяце Центробанк намерен ввести в банковскую систему в форме долгосрочных репо до 1,5 тлн рублей. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, финорганизации смогут занимать деньги у ЦБ под залог ценных бумаг.
Как сообщает Bloomberg, выработанный в Центробанке механизм позволит властям печатать рубли и избежать дополнительных расходов из Фонда национального благосостояния. Источники издания считают, что подход ЦБ позволит «залатать» дыру в бюджете, которая образовалась из-за падения цен на нефть. По их оценкам, госказна потеряла каждый пятый рубль, заложенный в бюджет.
«Тратить средства Фонда национального благосостояния президент очень боится, потому что ФНБ потратил — и ничего больше нет», — предположил бывший замминистра финансов Олег Вьюгин, его слова приводит «Росбалт»
Центробанк планирует взамен на напечатанные деньги принимать от банков в качестве залога госбумаги, купленные на аукционах и рынке.
Ранее в разговоре с URA.RU экономисты предположили, что из-за трудной ситуации на рынке нефти вполне вероятно, что российскую валюту ждет девальвация.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Олег Вьюгин , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния , Росбалт , Bloomberg
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