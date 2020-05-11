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При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Аналитик назвал условие укрепления рубля
Фото: ТАСС
Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.
— Вероятнее всего, курс рубля сохранится в диапазоне 72-74 рубля за доллар и 78,5-81 рубль за евро, — прогнозирует эксперт. — До тех пор, пока цены на нефть не преодолеют уровень 35-36 долларов за баррель. Тогда мы сможем увидеть дальнейшее укрепление рубля. Однако это стоит ожидать уже в летние месяцы.
Евро ослаб на прошлой неделе к доллару, достигнув уровня 1.0750, однако в пятницу предпринял попытку отскочить. В ближайшие дни мы, скорее всего, увидим дальнейшее продолжение консолидации на текущих уровнях.
Вместе с тем, прогнозирование дальнейшей динамики осложнено практически ежедневными инициативами ЕЦБ и ФРС по стимулированию своих экономик, что создает волатильность на валютном рынке.
И именно стараниями центральных банков цены на золото держаться выше 1690 долларов за унцию, заставляя инвесторов не спешить выходить из защитного актива или перекладываться в казначейские облигации. Так что в ценах драгоценного металла в ближайшие дни вполне может сформироваться краткосрочный импульс к уровню 1720 долларов.
Динамика российского фондового рынка, вероятнее всего, на этой неделе останется в боковом диапазоне, индекс МосБиржи будет торговаться между уровнем поддержки в 2600 пунктов и сопротивлением 2700.
В целом же, прошедшая неделя была удачной для рубля и заложила хороший задел на ближайшие дни. Он сумел укрепиться к основным мировым валютам до уровня 73,4 за доллар и 79,55 за евро. Существенную поддержку валютам развивающихся стран оказали продолжающаяся коррекция цен на нефть, а также ожидания снятия ограничительных мер и начала восстановления темпов роста ведущих экономик на фоне снижением темпов распространения коронавируса.
Однако для российского рубля все-таки сохраняется интрига. Она связана с действиями ЦБ по сокращению объемов продажи валюты и с ростом цен на Urals выше 25 долларов за баррель.
Из статистики, представленной Банком России за прошлую неделю, следует, что объемы сохраняются. И на этой неделе мы не ждем их существенного сокращения. Но ожидать дальнейшего укрепления рубля в ближайшие дни все же не стоит, даже при росте цен на нефть. Как я уже сказал, скорее всего, это может произойти летом.
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Комментарии 4
Экономика , Рынки , Ярослав Кабаков , ФРС , Центральный банк России , ЕЦБ , "Российская газета"
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