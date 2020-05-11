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Молдавия обратится к России с просьбой о кредите 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
Кабмин Молдавии вновь обратится к правительству России по вопросу получения кредита в размере 200 миллионов евро, заявил в понедельник на брифинге президент Молдавии Игорь Додон.
Конституционный суд Молдавии в четверг признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Президент сообщил, что намерен возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.
"В ближайшие дни правительство Молдавии обратится к правительству РФ, чтобы обсудить возможность получения кредита в размере 200 миллионов евро, вероятно, соответствующая инициатива будет официально выдвинута на этой неделе на заседании кабмина", — заявил Додон.
По словам президента, власти республики не могут противиться решению КС, даже если не согласны с ними, однако это не повод, чтобы отказываться от финансовой поддержки России.
Ранее Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.
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Экономика , Видео , Игорь Додон , Правительство РФ
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