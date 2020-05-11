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Путин дал кабмину новое поручение по борьбе с коронавирусом 

Алиса Селезнёва и ещё 3 2 часа назад
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору провести мониторинг ситуации с коронавирусом и скорректировать меры по борьбе с ним. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.
«Рамблер» писал, что к утру 11 мая в России было выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 221 344 заболевших.
Президент России поручил к 15 мая скорректировать меры по борьбе с инфекцией на основании мониторинга распространения COVID-19.
«Минздраву России совместно с Роспотребнадзором (…) обеспечить по результатам мониторинга принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — отмечается в поручении.
Среди мер, которые нуждаются в корректировке, названы: «плановые задания субъектам Российской Федерации в части, касающейся развертывания дополнительного специализированного коечного фонда», а также «обеспечение своевременной готовности медицинских организаций на территориях субъектов» к работе в условиях распространения коронавируса.
Президент России также потребовал от кабмина к 1 июня представить «общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения».
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Экономика , Видео , Другое , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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