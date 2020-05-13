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Британия хочет за счёт налогов сократить дефицит бюджета 

News.ru и ещё 27 1 час назад
Британия сократит дефицит бюджета за счет налогов
Фото: Reuters
Власти Великобритании резко повышают налоги, чтобы сократить прогнозируемый рекордный дефицит бюджета в размере £337 млрд ($414,8 млрд) из-за пандемии коронавируса.
В частности, правительство собирается в ближайшие несколько месяцев увеличить подоходный налог, заморозить индексацию зарплат в госсекторе на два года и ограничить пенсии госслужащим.
По мнению авторов документа, королевство может столкнуться с «кризисом суверенного долга» в отсутствие быстрого восстановления экономики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на Минфин Великобритании.
Эксперты, в свою очередь, считают, что дефицит бюджета может превысить аналогичный показатель после краха в 2008 году в два раза.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство Великобритании приняло решение до конца октября продлить действие схемы компенсации зарплат оставшимся без работы из-за коронавируса.
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Экономика , Личный счет , Минфин , Financial Times
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