Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.70
82.00
80.02
Прогноз
18.05 – 25.05
$
75.90
81.19
Индексы и котировки Brent
29.93
–0.27 Золото
1710.82
+0.14 РТС
1127.92
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
13.05
1.0867
+0.0047
28.04
1.0820
10.05
01.05
17.04

Предсказан рост российской экономики в 2021 году 

Павел Тиунов и ещё 28 1 час назад
Предсказан рост российской экономики в 2021 году
Фото: РИА Новости
Российская экономика находится на грани спада из-за обвала мировых цен на нефть и снижения активности бизнеса из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявили в своем докладе эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Аналитики полагают, что за падением показателей в 2020 году последует рост в 2021-ом.
Снижение объема российского ВВП, отметили эксперты, в текущем году ожидается на уровне 4,5%. По словам сотрудников ЕБРР, попытки диверсифицировать экономику в последние годы несильно ослабили зависимость от нефтегазовых доходов.
При этом эксперты признались, что за последние годы Россия накопила достаточно средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ), чтобы активно бороться с кризисом в течение нескольких лет, а затем и выйти из него. Предполагается, что в 2021 году рост ВВП уже составит 4%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования опубликовали свой план спасения российской экономики.
По их словам, необходимо увеличить финансирование антикризисных мероприятий с 2,1 триллиона рублей до 3,3 триллиона. Деньги эксперты предлагают изыскать за счет расширения госзаимствований, а также перечислить необходимую сумму из ФНБ.
Видео дня. Правительство утвердило дополнительные выплаты детям
Комментарии 2
Экономика , Экономика России , Европейский банк реконструкции и развития , Фонд национального благосостояния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Петербуржцы заинтересовались заброшенными домами
Петербуржцы заинтересовались заброшенными домами
Чем рубль лучше других сырьевых валют
Чем рубль лучше других сырьевых валют
ЦБ прекратит размещение купонных облигаций
ЦБ прекратит размещение купонных облигаций
ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
В России подешевел бензин
02:06
В России подешевел бензин
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение