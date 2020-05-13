Предсказан рост российской экономики в 2021 году 

Российская экономика находится на грани спада из-за обвала мировых цен на нефть и снижения активности бизнеса из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявили в своем докладе эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Аналитики полагают, что за падением показателей в 2020 году последует рост в 2021-ом.

Снижение объема российского ВВП, отметили эксперты, в текущем году ожидается на уровне 4,5%. По словам сотрудников ЕБРР, попытки диверсифицировать экономику в последние годы несильно ослабили зависимость от нефтегазовых доходов.

При этом эксперты признались, что за последние годы Россия накопила достаточно средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ), чтобы активно бороться с кризисом в течение нескольких лет, а затем и выйти из него. Предполагается, что в 2021 году рост ВВП уже составит 4%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования опубликовали свой план спасения российской экономики.

По их словам, необходимо увеличить финансирование антикризисных мероприятий с 2,1 триллиона рублей до 3,3 триллиона. Деньги эксперты предлагают изыскать за счет расширения госзаимствований, а также перечислить необходимую сумму из ФНБ.