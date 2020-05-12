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Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune. В первую очередь пострадают небогатые жители Саудовской Аравии.
Королевство повышает в три раза налог на добавленную стоимость, с 5% до 15%, и отменяет ежемесячные доплаты жителям в размере около 250 евро.
Саудовская Аравия надеется таким образом сэкономить примерно 100 млрд риалов (24,61 млрд евро).
Компания Aramco решила вдвое снизить цены на моторное топливо, чтобы хоть как-то облегчить жизнь населения.
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Экономика , Видео , Цена на нефть
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