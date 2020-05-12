В России подешевел бензин 

Средние розничные цены на литр топлива в России снизились с 4 по 8 мая на 4 копейки. Таким образом, Аи-92 стал стоить 42,7 рубля, а Аи-95 — 45,9 рубля. Об этом со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes пишет ТАСС.

По информации аналитиков Kortes, бензин Аи-92 сильнее всего подешевел в Северо-Кавказском федеральном округе — на 7 копеек, до 43 рублей за литр. При этом средние биржевые цены на Аи-92 стали больше на 56 рублей, чем неделей ранее, а средние оптовые цены повысились на 186 рублей — до 40 тыс. 815 рублей за тонну.

В свою очередь бензин Аи-95 сильнее всего подешевел в Южном федеральном округе — на 4 копейки, до 47,82 рубля за литр. При этом средние биржевые цены на него выросли на 660 рублей, а средние оптовые цены увеличились на 540 рублей — до 42 тыс. 38 рублей.

По данным Thomson Reuters Kortes, с 4 по 8 мая на 8 копеек снизилась и цена на дизельное топливо. При этом стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период упала на 691 рубль и составила 50 тыс. 797 рублей.

«Рамблер» писал, что ранее в России из-за коронавируса и из-за мер, предпринятых для предотвращения распространения инфекции, резко упал спрос на бензин, и нефтяники даже торговали им на бирже в убыток.