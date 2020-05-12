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Китай с 19 мая на год отменит дополнительные пошлины на часть импорта из США 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Китай отменит пошлины на часть импорта из США
Фото: Reuters
Китай с 19 мая отменит дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры США, говорится в сообщении министерства финансов КНР.
"С 19 мая 2020 года по 18 мая 2021 года больше не взимать дополнительные пошлины в отношении товаров из опубликованного списка, введенные в ответ на меры США по статье 301", — говорится в сообщении.
В опубликованном списке 79 наименований товаров, в том числе металлическая руда редкоземельных металлов, руда серебра, обогащенная руда и золотоносный рудный песок.
Китай 14 февраля вполовину снизил пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов.
Китай в августе прошлого года сообщил, что вводит ответные дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Этот шаг стал ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов.
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
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