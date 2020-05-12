Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.53
82.00
79.68
Прогноз
18.05 – 25.05
$
75.90
81.19
Индексы и котировки Brent
30.55
+1.66 Золото
1703.39
–0.01 РТС
1134.19
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
12.05
1.0845
+0.0015
27.04
1.0830
08.05
30.04
16.04

Регулятор Германии до конца мая вынесет окончательное решение по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 4 часа назад
Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая решит, распространяются ли правила обновленной Газовой директивы Евросоюза на трубопровод «Северный поток — 2», сообщила представитель пресс-службы регулятора.
«Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года», — сказала она, передает ТАСС.
В начале мая издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства сообщало, что Федеральное сетевое агентство Германии собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода «Северный поток — 2» оттребований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Оператор «Северного потока — 2» не согласился с предварительным решением регулятора ФРГ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества Путин предложил отменить налоговые выплаты и страховые платежи за второй квартал Путин предложил отменить налоговые выплаты и страховые платежи за второй квартал Китайские предприниматели дали России совет по преодолению коронавируса Китайские предприниматели дали России совет по преодолению коронавируса
Экономика , Видео , Компании , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден план спасения российской экономики
Найден план спасения российской экономики
Выручка «Билайна» снизилась на 2,6%
Выручка «Билайна» снизилась на 2,6%
Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек
Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек
Фондовые биржи Европы растут
Фондовые биржи Европы растут
За сколько лет можно накопить на московскую квартиру
За сколько лет можно накопить на московскую квартиру
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
В России подешевел бензин
02:06
В России подешевел бензин
Экономика
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
00:26
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение