Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.63
82.00
79.75
Прогноз
18.05 – 25.05
$
75.90
81.19
Индексы и котировки Brent
30.05
+0.13 Золото
1703.39
–0.01 РТС
1131.79
+0.39
Динамика валют
EUR / USD
12.05
1.0839
+0.0009
27.04
1.0830
08.05
30.04
16.04

Эксперты сообщают о снижении цен на рис и гречку в России 

News.ru 2 часа назад
В России снизились цены на рис и гречку
Фото: РИА Новости
Эксперты фиксируют снижение оптовых цен на рис и гречневую крупу, а также остановку падения цен на пшено.
Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на анализ компании «ПроЗерно». Согласно ему, гречка за неделю подешевела на 385 рублей, до 60 210 за тонну. При этом в апреле её средняя оптовая цена составила 59 249 рублей.
Цены на рис снизились на 165 рублей до 44 055 рублей за тонну. Его средняя оптовая стоимость в апреле составила 43 336 рублей за тонну.
Снижение цен на пшено остановилось на отметке 32 250 рублей за тонну.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне перешли на режим экономии с начала пандемии коронавируса. Упал спрос на дорогие продукты, увеличились продажи более дешёвых товаров.
Видео дня. Что не надо покупать в интернет-магазинах
News.ru: последние новости
Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями Саудовской Аравии начала жать корона Саудовской Аравии начала жать корона Регулятор ФРГ к 24 мая вынесет решение по «Северному потоку — 2» Регулятор ФРГ к 24 мая вынесет решение по «Северному потоку — 2»
Экономика , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден план спасения российской экономики
Найден план спасения российской экономики
В России подешевел бензин
В России подешевел бензин
Прилепин выступил с требованием к властям
Прилепин выступил с требованием к властям
Госдума расширила систему страхования вкладов
Госдума расширила систему страхования вкладов
В России освободили от НДФЛ выгоду от кредитных каникул
В России освободили от НДФЛ выгоду от кредитных каникул
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
В России подешевел бензин
02:06
В России подешевел бензин
Экономика
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
00:26
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение