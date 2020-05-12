Найден план спасения российской экономики

Чтобы минимизировать воздействие пандемии коронавируса на отечественную экономику, необходимо выделить на ее поддержку больше средств, заявили в своем отчёте эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Подробный план спасения экономики аналитики опубликовали на сайте организации.

По мнению специалистов, предусмотренных российским правительством денег, которые планируется потратить на антикризисные мероприятия, недостаточно. Расходы на поддержку экономики необходимо увеличить до 3,3 триллиона рублей (в середине апреля сумма составляла 2,1 триллиона рублей). При этом дополнительные средства можно изыскать без негативных последствий для бюджета, уверены аналитики.

Так, в первую очередь, по их словам, следует обратить внимание на возможность расширения госзаимствований, которая позволит увеличить финансирование антикризисных мер на 1,6 триллиона рублей. Если ЦБ , отмечают эксперты, продолжит снижать ключевую ставку, то можно будет избежать роста доходностей.

Ситуация позволяет пустить ещё 1,7 триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в плане.

Причем эта та сумма, которая не учтена тратами на компенсацию упущенных нефтегазовых доходов. Финэксперты уверяют, что указанная сумма вернет объемы ФНБ к уровню конца 2019 года, когда они оценивались как «комфортные».

При отсутствии дополнительных мер поддержки российской экономики, подчеркивают аналитики, спад российского ВВП в 2020 году составит 5,3%.