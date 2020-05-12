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Нефтяники попросили у власти дополнительную поддержку 

BFM.RU и ещё 11 2 часа назад
Нефтяники попросили у власти дополнительную поддержку
Фото: Reuters
Нефтяники хотят дополнительной поддержки. «Роснефть» предлагает увеличить доступность кредитования, перенести на будущие периоды налоги на геологоразведку, а также привести тарифы на транспортировку в соответствие с текущими ценами на сырье. Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина. Их встречу показал телеканал «Россия 24».
Речь здесь не о том, что компания «Роснефть» добивается преференций для себя. В поддержке нуждается вся нефтяная отрасль. Такое мнение высказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.
Леонид Крутаков, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России
«В этом случае Сечин выступал не как глава «Роснефти», а как представитель всей нефтяной отрасли, и говорил от ее имени. И если бы на его месте были Алекперов, условно, Миллер, Богданов, Дюков, неважно, я думаю, ничего бы от этого не изменилось в плане тезисов. Поэтому идентифицировать этот разговор с личными просьбами для «Роснефти» я считаю неверно. В прошлом году инвестиционная программа «Роснефти» составляла 950 млрд рублей, вот он сказал, что в этом году будем делать все, но все равно придется сократить на 20 млрд рублей. Вот, собственно, отсюда и появилось. А что, спросил президент, надо для того, чтобы все-таки удержали объем вложений в инфраструктурные проекты? Он ему сказал: три пункта — отсрочка по налогам по геологоразведке, доступность кредита (это самый болезненный, наверное, вопрос, потому что наши компании отрезаны через санкции от доступа к международному финансовому рынку). Третий пункт — это снижение тарифной нагрузки транспортной, сегодня это 32% в стоимости нефти. Например, тариф на прокачку в 2008 году был 822 рубля за тонну, сейчас 2100 рублей. При этом цена на нефть, вы сами понимаете, была 100 долларов, а теперь она, на Urals если говорить, ниже 25 долларов за баррель. В чем издержки-то «Транснефти»? Они что, какие-то крупные инвестпроекты ведут? Нет у них такой программы, несопоставимы ни во сколько с «Роснефтью». То есть это вопрос вообще для всей страны, потому что тарифная политика — это прежде всего инфляция».
Федеральная антимонопольная служба пока не получала каких-либо поручений или обращений по корректировке тарифов на транспортировку с учетом падения цен на нефть, передает ТАСС.
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Комментарии
Экономика , Недвижимость , Рынки , Леонид Крутаков , Игорь Сечин , Владимир Путин , Транснефть , Финансовый университет , ФАС , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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