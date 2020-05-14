Белорусов поддержат рублем 

Власти Белоруссии готовят пакет мер по поддержке граждан республики в условиях негативного влияния на экономику пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас , передает «Sputnik Белоруссия».

«Во втором пакете мер [по стабилизации ситуации в республике] — мероприятия, которые направлены на поддержку людей. В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого заплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату», — рассказал Румас о помощи рублем гражданам.

По словам белорусского премьера, предполагаются и другие меры, непосредственно затрагивающие социально-экономическое положение населения. В том числе, это касается бизнеса, добавил Румас: «Государство окажет посильную помощь, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы и наработанные экономические связи».

Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства государств Европы. Президент республики Александр Лукашенко объяснял данное решение экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно».

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 25 825 человек, 146 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,4 миллиона человек; почти 300 тысяч скончались, более 1,6 миллиона излечились.