SVT (Швеция) о ситуации с газопроводом заявил, что пока строительные работы приостановлены. Тем временем шведский город, в котором хранятся трубы для газопровода, получает многомиллионную прибыль. Официальный представитель «Северного потока — 2» Йенс Мюллер в ответ на вопросо ситуации с газопроводом заявил, что пока строительные работы приостановлены. Тем временем шведский город, в котором хранятся трубы для газопровода, получает многомиллионную прибыль.

Строительство вызвавшего бурные споры газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море приостановлено с прошлого года. Прошло уже почти пять месяцев с тех пор, как США ввели санкции, но по-прежнему нельзя сказать ничего конкретного о том, когда удастся возобновить работы, сообщил «Шведскому телевидению» официальный представитель компании Йенс Мюллер (Jens Mueller). Однако российское судно-трубоукладчик уже подходит к району строительства.

По изначальному плану газопровод должен был быть готов к концу 2019 года. Но когда оставалось достроить всего 160 километров, США решили, что суда компаний, сотрудничающих с «Северным потоком — 2», должны немедленно прекратить все работы. В противном случае им угрожали американскими санкциями.

Работа простаивает до сих пор. «Северный поток» также не может ответить на вопрос, когда строительство можно будет возобновить.

«Поэтому мы вынуждены искать новые решения, чтобы достроить оставшиеся 6% нашего газопровода. «Северный поток — 2" и компании, которые поддерживают наш проект, убеждены, что скорейшее завершение строительства будет способствовать энергетической безопасности Европы, принесет выгоду европейским потребителям, укрепит экономическую конкурентоспособность ЕС и поможет Европе выполнить взятые на себя климатические обязательства», — написал официальный представитель «Северного потока — 2» Йенс Мюллер в письме «Шведскому телевидению».

Российское судно-трубоукладчик движется к месту строительства

Строительство трубопровода из России в Германию остановилось 20 декабря 2019 года, после того как президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие.

К тому моменту 2300 из примерно 2460 километров труб уже были проложены.

За проектом в первую очередь стоит российская государственная компания «Газпром» . Но в нем участвуют не только российские предприятия.

На прошлой неделе американское агентство Bloomberg и ряд других СМИ сообщили, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» движется к району строительства. Принадлежащее Газпрому судно 88 дней шло из Находки в азиатской части России. Вот уже несколько дней оно находится в Балтийском море.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак уже упоминал «Академик Черский» как возможное решение проблемы, по данным государственного новостного агентства ТАСС, которое тоже сообщало, что трубоукладчик добрался до Балтийского моря.

«Мы не собираемся комментировать предположения. Мы сообщим о планах в свое время», — написал Йенс Мюллер «Шведскому телевидению».

Блекинге получает многомиллионную прибыль

Трубы для строительства с 2017 по 2019 год хранились в порту шведского города Карлсхамна. Это приносило коммуне большой доход. Портовая компания передала коммуне и головному предприятию Stadsvapnet 83 миллиона крон, сообщил директор порта.

«Большая часть поступила от сделки с «Северным потоком". Но я не стану распространяться об уровне доходов от каждого конкретного договора», — сказал Матс Ульссон (Mats Olsson), директор Карлсхамнского порта, «Шведскому телевидению».

«Юридически неоспоримо»

Проект нельзя оспорить с юридической точки зрения, ведь еще в 2008 году была одобрена прокладка первого трубопровода. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, ничто не мешает проложить еще один трубопровод в той же зоне, говорит Мартин Краг (Martin Kragh), руководитель программы по России и Евразии в Институте внешней политики.

«В первую очередь все это скажется на Украине, которая из-за этого проекта в перспективе полностью утратит роль транзитной страны, поставляющей российский газ в ЕС, — говорит он, — поэтому «Северный поток" и оказался в санкционном листе США: американский Конгресс считает эту кампанию инструментом влияния в руках российских властей. В ЕС российский газ нужен прежде всего Германии, так как она закрыла свои атомные станции. Так что именно российско-немецкое сотрудничество продвигает „Северный поток" вперед, несмотря на критику“.

Санкции США

20 декабря 2019 года президент Трамп подписал Закон о национальной обороне на 2020 бюджетный год. Он включает также Акт об обеспечении энергетической безопасности Европы от 2019 года.

Все задействованные стороны должны позаботиться о том, чтобы суда, работающие на „Северный поток — 2“, „немедленно прекратили всю строительную деятельность“, продемонстрировав „добрую волю“ в соответствии с директивами Управления по контролю за иностранными активами.

Все это касается также всех „задействованных сторон, которые намеренно продавали, сдавали в аренду или на других основаниях предоставляли „Северному потоку — 2“ суда для проведения работ по строительству трубопровода на глубине 30 и более метров. Компании, которые проигнорируют директивы, будут подвергнуты санкциям в соответствии с Актом об обеспечении энергетической безопасности Европы.