Включаем печатный станок: что будет с инфляцией

Минэкономразвития (МЭР) опубликовало обзор по текущей и ожидаемой инфляции в России. В мае рост цен замедлится до 0,4-0,6% после стабилизации курса рубля и снижения спроса на ряд товаров, а годовой показатель вырастет до 3,2-3,4%. Но многие аналитики считают, что на деле инфляция может оказаться гораздо выше из-за новой меры ЦБ по поддержке ликвидности кредитных организаций.

В мае инфляция в России вырастет до 3,2-3,4% год к году с зафиксированных в апреле 3,1%, по данным МЭР. Основная причина — стабилизация курса рубля после резкого скачка в марте. Кроме того, в ведомстве отмечают снижение спроса на часть товаров — это тоже должно затормозить рост цен в стране.

«В настоящее время курс национальной валюты стабилизировался, давление с его стороны на инфляцию снижается, — отмечает ведомство в обзоре «Картина инфляции».

— Нормализации динамики цен будет также способствовать сокращению повышенного потребительского спроса на отдельные товары, которое было также зафиксировано в марте. Таким образом, потенциал роста инфляции за счет указанных факторов близок к исчерпанию».

В МЭР уточнили, что в настоящее время одним из ключевых проинфляционных факторов будет сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, который наблюдается по мере сокращения запасов прошлогоднего урожая.

Так происходит из-за того, что поставщикам в это время приходится закупать за рубежом овощи, растущие в открытом грунте, а не в теплицах. Но даже в условиях снижения курса рубля относительно прошлогодних показателей «накопленный рост цен на плодоовощную продукцию с ноября по апрель (31,4%) сопоставим с показателями прошлого года (30,6% с ноября 2018 года по апрель 2019 года)»,

До начала пандемии Банк России ожидал, что к концу года инфляция в России составит 3,5-4%, но в апреле повысил прогноз по этому показателю до 3,8-4,8%, сохранив таргет на уровне 4%.

Часть аналитиков уверена, что на деле инфляция к концу года будет еще выше. Дело в том, что в начале мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор вводит новый механизм поддержки ликвидности банков — долгосрочные операции репо сроком на месяц и на один год.

Глава ЦБ пояснила, что в последнее время растет дисбаланс между краткосрочными депозитами и долгосрочными кредитами, в том числе из-за того, что «компании и Федеральное казначейство стали размещать свои депозиты в банках на более короткие сроки». Проще говоря,

банки могут столкнуться с ситуацией, в которой им придется возвращать депозиты своим клиентам, хотя основная сумма этих средств была выдана в качестве долгосрочных кредитов.

Разумеется, это сильно ударит по их возможности реструктуризировать старые кредиты, выданные по более высоким ставкам, в то время как им еще нужно предоставлять кредитные каникулы и льготные займы гражданам и бизнесу, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса.

В связи с этим ЦБ решил временно ввести долгосрочные операции репо. Их суть в том, что коммерческие банки, которые уже имеют возможность совершать сделки репо с регулятором, смогут брать у него займы сроком на месяц и на один год под залог ОФЗ, долговых бумаг субъектов РФ и муниципальных образований.

Такие аукционы будут проходить раз в месяц: по одномесячным репо они начнутся в мае, а по годовым — в июне. Причем, для последних процент будет меняться вместе с ключевой ставкой Банка России, которую регулятор может снизить еще на 100 базисных пунктов — до 4,5% — на ближайшем заседании.

Именно в этой операции часть аналитиков увидела угрозу: по их словам, фактически,

Банк России включит «печатный станок» и будет выкупать государственные облигации у государства (делать это напрямую нельзя) через посредников в виде банков, накачивая последние свежей рублевой эмиссией.

Зачастую в таких материалах аналитики обращаются к статье, опубликованной порталом Bloomberg, где было сказано о планах ЦБ «напечатать» 1,5 трлн рублей. Ее частичный перевод опубликовало одно из СМИ, однако ознакомиться с оригинальной версией «Газете.Ru» не удалось: материала с указанным заголовком на портале Bloomberg не оказалось. В ЦБ на запрос «Газеты.Ru» о том, действительно ли Банк России рассматривает возможность эмитировать 1,5 трлн рублей для банков под покупку государственных облигаций в указанные сроки не ответили.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики уверены, что предпосылок для резкого роста инфляции нет.

«Уровень в 4% может быть достигнут лишь в рамках негативного сценария. Причина проста: безработица, сокращение зарплат, у людей просто нет денег, слабый внутренний спрос, — рассказал глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. — В том числе низкий спрос на импорт, а заграничный туризм вообще будет около нуля. Это серьезно поддержит рубль».

Аналитик напомнил, что между денежной массой и инфляцией есть прямая связь, но даже если Банк России дополнительно выпустит на рынок 1,5 трлн рублей, особого эффекта мы не увидим. Дело в том, что по данным Банка России на начало апреля общий объем денежной массы в обращении по агрегату М2 (все наличные и безналичные деньги, включая вклады до востребования, срочные депозиты и остатки средств на счетах организаций) составил 52,3 трлн рублей.

Это значит, что даже при допэмиссии Банком России 1,5 трлн рублей общий объем денежной массы в стране вырастет на 2,9%.

В текущей ситуации есть еще один позитивный сигнал. По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина , если Банк России действительно снизит ключевую ставку до 4,5%, это станет явным свидетельством снижения оценочных рисков по курсу рубля и ценам акций и облигаций.

Осин добавил, что при прочих равных, исходя из долгосрочной корреляции политики ЦБ и финансовых валютных рынков, такое сокращение ставки должно вызывать укрепление курса рубля к отметке 50-60 за доллар и снижение ставок по кредитам и облигациям. Единственное, что может сдержать такой эффект — отсутствие признаков значимого смягчения карантина.