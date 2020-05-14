Трамп допустил введение санкций против Китая

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"Я уважаю Линдси Грэми и обязательно изучу этот законопроект", — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что сенатор Грэм внес в американский сенат проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.