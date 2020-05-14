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Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая 

Газета.Ru и ещё 28 49 минут назад
Трамп допустил введение санкций против Китая
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Я уважаю Линдси Грэми и обязательно изучу этот законопроект", — заявил Трамп.
Ранее стало известно, что сенатор Грэм внес в американский сенат проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Экономика , Другое , Линдси Грэм , Дональд Трамп , ВОЗ , Администрация США
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