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США предрекли России мировое лидерство по экспорту пшеницы 

News.ru и ещё 2 46 минут назад
США предрекли РФ мировое лидерство по экспорту пшеницы
Фото: ТАСС
Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало, что в 2020–2021 годах Россия может собрать 77 млн тонн пшеницы и стать лидером по объёму экспортируемого злака — 35 млн тонн.
Кроме того, если расчёты американского ведомства верны, РФ замкнёт тройку ведущих производителей пшеницы. На первом месте должен оказаться Китай со 135 млн тонн собранного злака, на втором — Индия, в которой, по прогонам, соберут 103 млн тонн, передаёт РБК.
Минсельхоз США предполагает, что в России соберут 39,4 млн кормовых зерновых культур (кукуруза, овёс и другие).
Как писал NEWS.ru ранее, в Китае из-за прекращения Россией экспорта зерновых до 1 июля 2020 года аналитики предсказывают краткосрочное повышение цен на хлеб. При этом местных жителей заверяют, что при желании страна обеспечит себя пшеницей и кукурузой сама.
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