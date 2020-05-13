США предрекли РФ мировое лидерство по экспорту пшеницы

Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало, что в 2020–2021 годах Россия может собрать 77 млн тонн пшеницы и стать лидером по объёму экспортируемого злака — 35 млн тонн.

Кроме того, если расчёты американского ведомства верны, РФ замкнёт тройку ведущих производителей пшеницы. На первом месте должен оказаться Китай со 135 млн тонн собранного злака, на втором — Индия, в которой, по прогонам, соберут 103 млн тонн, передаёт РБК.

Минсельхоз США предполагает, что в России соберут 39,4 млн кормовых зерновых культур (кукуруза, овёс и другие).

Как писал NEWS.ru ранее, в Китае из-за прекращения Россией экспорта зерновых до 1 июля 2020 года аналитики предсказывают краткосрочное повышение цен на хлеб. При этом местных жителей заверяют, что при желании страна обеспечит себя пшеницей и кукурузой сама.