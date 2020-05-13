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США начали спасать свою нефть 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
США начали спасать свою нефть
Фото: Reuters
Власти США начали искать решения для спасения предприятий собственной нефтяной отрасли, и одним из них стало изменение программы кредитования Main Street. Об этом заявил глава Минэнерго страны Дэн Бруйетт, сообщает Bloomberg.
По словам чиновника, президент страны Дональд Трамп на фоне падения цен на нефть поручил ему и министру финансов Стивену Мнучину провести оценку тех мер поддержки, что приняты Конгрессом, и дать к ним доступ энергетическим отраслям.
Как подчеркнул Бруйетт, именно так они и поступили, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) сделала программу кредитования более доступной для компаний среднего размера.
В ФРС не подтвердили, что изменения касаются только нефтяного сектора, поскольку ориентирование на конкретные отрасли противоречит законодательству. Также в регуляторе заявили, что многие нефтяные компании не смогут рассчитывать на поддержку из-за крупных долгов. Однако ранее ФРС пошла навстречу нефтяникам и по их просьбе расширила программу Main Street таким образом, чтобы они смогли ей воспользоваться для погашения кредитов.
В Конгрессе пообещали расследовать изменения, чтобы не допустить выделения помощи компаниям, находившимся в сложной ситуации еще до начала текущего кризиса. Сама программа Main Street пока только готовится к запуску.
Нефтяная отрасль США находится в критическом положении из-за ситуации с коронавирусом. Резкое замедление экономики привело к снижению спроса на сырье и падению цен до минимумов с начала века. Число буровых установок уже находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений, а отдельные компании готовятся к банкротству. Трамп не раз говорил о различных мерах поддержки отрасли, а источники в Белом доме утверждали, что одной из них может стать выкуп государством еще не добытой нефти.
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Комментарии
Экономика , Компании , Стивен Мнучин , Дональд Трамп , ФРС , Минэнерго , Bloomberg
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