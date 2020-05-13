Новый пакет мер поддержки населения и бизнеса в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стал самым большим. Об этом, как сообщает RT, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

11 мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая нерабочего режима, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также предложил новые меры поддержки населения и бизнеса.

В частности, он предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком, выплатить по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь семьям с детьми до трех лет и осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка 3-16 лет.

Также Путин предложил списать все налоги, кроме налога на добавленную стоимость (НДС), и страховые взносы за второй квартал 2020 года с малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции сферах, и вернуть самозанятым подоходный налог за 2019 год и предоставить им налоговый капитал, равный одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).