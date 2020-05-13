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Китай решил загнать США в ловушку 

Мария Иванова 45 минут назад
Заявления президента США Дональда Трампа и других американских политиков, обвиняющих Китай в пандемии нового коронавируса, могут привести к разрыву торговых договоренностей между странами. Об этом пишет Global Times со ссылкой на источники, близкие к правительству Китая.
США и Китай передумали ссориться
Как отмечает издание, раньше некоторые участники торговых переговоров со стороны Китая считали целесообразным пойти на компромисс, достичь перемирия в 22-месячной торговой войне и ослабить напряженность.
«Однако с учетом того, что президент США Дональд Трамп раздувает антикитайскую теорию заговора, <…> советники, близкие к торговым переговорам, предложили китайским чиновникам аннулировать торговое соглашение и договориться о новом», — отмечает издание.
Собеседники Global Times считают, что теперь Китаю удастся склонить чашу весов на свою сторону. Бывший китайский чиновник из торговой сферы рассказал газете на условиях анонимности, что Китай сможет аннулировать сделку на основе положений о форс-мажоре.
«Фактически, в интересах Китая прекратить текущую сделку. Это выгодно для нас. Теперь США не могут позволить себе возобновить торговую войну», — отметил другой торговый советник китайского правительства, указав на негативное влияние коронавируса на экономику США и предстоящие президентские выборы.
«После подписания первого этапа сделки США усиливают репрессии против Китая в области технологий, политики и военных действий. Поэтому, если мы не отступим по вопросам торговли, США могут оказаться в ловушке», — отметил бывший чиновник.
Гао Линюнь, эксперт Китайской академии социальных наук, консультирующий правительство по вопросам торговли, заявил, что Китай «хорошо задокументировал» обычные угрозы Вашингтона после предыдущих раундов конфронтации. Если торговая война возобновится, «Китай знает, как реагировать, и он способен быстро отомстить и нанести серьезный ущерб экономике США», подчеркнул эксперт.
Другие опрошенные Global Times аналитики считают, что прекращение первой фазы торговой сделки будет для Китая «крайним случаем», к которому страна прибегнет только в очень враждебных условиях.
«Эксперт» отмечает, что Трамп уже отказался обсуждать более выгодные для Китая условия сделки. Он заявил, что хочет увидеть, выполнит ли страна уже подписанное соглашение.
Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил о негативном влиянии торговой войны на рынки. Когда США и Китай не смогли договориться в конце июля 2019 года, котировки нефти упали из диапазона 64-66 долларов за баррель к 55-58 долларам. Деев подчеркнул, что в условиях пандемии возобновление торговой войны — это серьезная угроза, способная ударить по экономикам развивающихся стран, в том числе и России.
Как писал «Рамблер», президент США Дональд Трамп не раз называл новый коронавирус «китайским», несмотря на возражения Пекина, а его помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что мир потерял два месяца, за которые можно было бы подготовиться к пандемии, так как Пекин скрывал информацию о вирусе.
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Экономика , Видео , Артем Деев , Дональд Трамп
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