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Новак переговорил с главой минэнерго Саудовской Аравии 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Новак переговорил с главой минэнерго Саудовской Аравии
Фото: РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с Министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.
«Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно, роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время, как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений», — говорится в сообщении российского Минэнерго.
Новак приветствовал дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией.
В сообщении также подчеркивается, что Россия и Саудовская Аравия «твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке».
Накануне Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.
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Экономика , Александр Новак , Минэнерго
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