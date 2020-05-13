Новак переговорил с главой минэнерго Саудовской Аравии 

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Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с Министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

«Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно, роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время, как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений», — говорится в сообщении российского Минэнерго.

Новак приветствовал дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией.

В сообщении также подчеркивается, что Россия и Саудовская Аравия «твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке».

Накануне Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.