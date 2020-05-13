Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта 

На фоне глобальной пандемии коронавируса и неспособности стран Европы сплотиться пред лицом общей угрозы, самой уязвимой валютой в странах с развитой экономикой становится евро. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала года евро упал на 3,5 процента по отношению к доллару. Участники рынка уверены, что со временем валюта продолжит ослабляться. В разгар эпидемии страны ЕС все еще не могут выработать единую фискальную политику для поддержки экономики. Например, для поддержки Италии выработан короткосрочный план на 540 миллиардов евро, но о долгосрочной программе восстановления странам договориться пока не удалось. Сложившаяся ситуация вызывает опасения на валютном рынке.

Ранее заместитель премьер-министра Испании Пабло Иглесиас предупреждал, что ЕС может оказаться на грани распада. Он уточнил, что сейчас между странами нет единого мнения насчет финансовой помощи гражданам, пострадавшим от COVID-19.

Что касается наиболее устойчивых валют в период пандемии, то ими оказались нацвалюты Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Странам удалось лучше остальных справиться со вспышкой коронавируса. Теперь инвесторы активнее вкладываются в акции и облигации местных эмитентов, выпускаемые в австралийском и новозеландском долларе и корейском воне.