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Путин заявил о сокращении доходов бюджета 

РИА Новости 1 час назад
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
Фото: РИА Новости
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
"Доходы бюджета сократились, существенно сократились. А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия. Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это все до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет", — сказал Путин.
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