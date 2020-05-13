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Великобритании предрекли худший кризис за 300 лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Великобритании предрекли худший кризис за 300 лет
Фото: Reuters
Из-за пандемии коронавируса и последствий Brexit Великобританию ждет худший кризис за последние 300 лет. Об этом пишет Bloomberg.
Центральный банк страны (Bank of England) предрек сокращение британской экономики на 14 процентов по итогам 2020 года. Если принять во внимание исторические данные регулятора и Национальной статистической службы, то это окажется самым худшим показателем с 1706 года, когда британская экономика упала на 15,3 процента.
Великобританию ждет падение темпов роста ВВП три квартала подряд с учетом неминуемого снижения во втором квартале 2020 года. Так, после роста показателя в июле-сентябре 2019 года, в четвертом квартале темпы роста ВВП были на уровне нуля. В первом квартале 2020 года ситуация в экономике ухудшилась из-за введения 23 марта карантина на фоне пандемии. После всего одной недели ограничений показатель за первый квартал просел на 2 процента.
Если рассматривать отдельно показатели за март 2020 года, то ВВП Великобритании сократился почти на шесть процентов. Основной удар пришелся на сектор услуг. Сфера туризма сократилась на 50 процентов, авиатранспорта — на 44 процента. Наблюдался также спад промышленного производства и строительства. Во втором квартале 2020 года, как ожидается, ситуация в экономике еще больше усугубится, и ВВП может упасть на 25 процентов.
Для поддержки граждан и стимулирования экономики власти страны приняли ряд мер. Так, канцлер казначейства Риши Сунак объявил о продлении выплат частично безработным. Банк Англии снизил ключевую ставку до 0,1 процента и нарастил заимствования. Однако, по оценке регулятора, экономика восстановится до докризисного уровня не раньше 2022 года.
На днях правительство Великобритании объявило о постепенном смягчении карантина. Например, разрешено заниматься спортом на улице более одного раза при условии соблюдения социального дистанцирования.
Видео дня. Правительство утвердило дополнительные выплаты детям
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Экономика , Центральный банк России , Bloomberg
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